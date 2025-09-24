Chiel Caspers: Herenigd met de ‘groene joekel’

Door: Redactie

De Jaguar MK1 uit 1958 met het kenteken ZK-06-88 werd binnen de familie Caspers tot aan de pijnlijke verkoop in 2010 beschouwd als ‘familiestuk’ met een ziel. Chiel Caspers (1993), telg van de familie heeft de auto in juli weer terug kunnen kopen en is sindsdien in de zevende hemel.

Testament

Rond 1960 kocht Chiels opa Herman Caspers de auto. Hij was Jaguar-dealer en gebruikte hem als demowagen en verkocht deze na enkele jaren aan Piet Mulder, een vriend van de familie. Die heeft hem tot zijn dood (2001) bereden en gekoesterd. De auto was weliswaar geen eigendom meer, maar de familie Caspers hield hem als een verre geliefde in het vizier. Zich bewust van de passie van Roy Caspers (Chiels vader) voor deze auto heeft Piet in zijn testament laten noteren dat de ‘joekel’ zou worden nagelaten aan Roy. Dankbaar adopteerde hij de auto en beloofde plechtig ervoor te zorgen als voor zijn eigen kind.

