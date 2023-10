Clockhuysplein feestelijk geopend

Door: Redactie

Wethouder Inge Jongman opende vrijdag 6 oktober, op Nationale Ouderendag, het Clockhuysplein in Haren. Het plein is een ontmoetingsplek voor ouderen en bedacht door inwoners. Ouderen kunnen nieuwe contacten leggen en activiteiten organiseren en eraan meedoen.

“Voor Haren, waar meer dan gemiddeld veel ouderen wonen is het bijzonder belangrijk om aandacht te hebben voor ontmoeting voor deze doelgroep. We willen een gemeente zijn waar ouderen gezond en vitaal oud kunnen worden. Waar het prettig wonen is en waar ouderen leuke dingen kunnen blijven ondernemen. We willen ouderen de mogelijkheden bieden om zo lang mogelijk actief en op een prettige manier bij de samenleving betrokken te blijven, ook als ze wat minder mobiel of eenzaam zijn”, aldus de wethouder.