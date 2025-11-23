Column door Bert Heikens, huisarts te Haren (november 2025)

Nieuws:

Door: Redactie

Thuiszorg

Thuiszorgmedewerkers zijn helden zonder cape. Ik herinner me het nog goed, die ene dag in hartje winter. Het was in de begintijd van mijn werk als waarnemend huisarts in Assen. Ik moest een visite afleggen bij een bejaard echtpaar waarvan de man in een palliatieve fase verkeerde. Hij had een vorm van kanker waarvoor geen behandelopties meer waren. Even daarvoor had ik zijn partner aan de telefoon. Zij vertelde me, hoorbaar in paniek, dat haar man toenemend pijn had en af en toe in de war was. Ik besloot de thuiszorg te bellen en te vragen of ze ook daar even wilden komen om te assisteren. Want tot dan toe had het echtpaar het nog zonder hulp kunnen redden.

Daar aangekomen trof ik de partner aan op de gang, volkomen radeloos nog steeds, maar in gesprek met de medewerker van de thuiszorg. De patiënt in kwestie lag in bed en was ogenschijnlijk wel rustig. Wat me altijd is bijgebleven, is de professionaliteit en de rust die de thuiszorgmedewerker uitstraalde. En hoe zij op een hele mooie en natuurlijke wijze de paniek van de vrouw wist te temperen door even kort te gaan zitten met haar. Ze legde uit dat haar man wel plots was verslechterd, maar dat we er als hulpverleners in deze fase wel voor hen konden zijn. Zij zou meteen de thuiszorg opstarten en ervoor zorgen dat ze vandaag, vanavond en eventueel ook vannacht, op de thuiszorg konden terugvallen. Dat was precies wat de vrouw op dat moment nodig had. Intussen kon ik rustig even gaan kijken bij haar man, terwijl de verpleegkundige met de partner in gesprek bleef. De patiënt in kwestie bleek niet zo slecht als gedacht, maar had zeker wel wat pijnstilling nodig.

Toen de situatie weer tot rust gekomen was, besloten de thuiszorgmedewerker en ik na enige tijd om eerst weer even weg te gaan. De vrouw bleef ons maar bedanken. De thuiszorg, een onmisbare steun voor iedereen die soms even wat hulp nodig heeft. Zoals veel mensen wel zeggen: ‘we zijn zo blij dat dit in Nederland allemaal kan en hier nog goed beschikbaar is. Laten we vooral hopen dat dit voor altijd kan blijven!’