Column Emile Koopmans, architect in Haren (september 2024)

Waanzin

TE KOOP: een plekje aan het water. Wie wil dat niet? Aan de Meerweg, tussen Haren en Paterswolde, langs de sloot naar het Friescheveen. Met vrij uitzicht op de natuur. U kent het zeker want u rijdt er vaak langs en kocht er vroeger vast wel eens een softijsje of huurde er een roeibootje. Het betreft het voormalige café Friescheveen. De overheid heeft het café onteigend om ruimte vrij te maken voor het creëren van een milieupassage. Die is klaar en het pand wordt nu weer verkocht door dezelfde overheid voor het hoogste bod. Voordat u in euforie een bod doet, moet u wel een paar dingen weten. Cruciaal is bijvoorbeeld dat de gemeente eist dat er een soortgelijke functie terugkomt, nl. laagdrempelige horeca, zoals een lunchroom/broodjeshuis of restaurant (geen fastfood), eventueel in combinatie met een kleinschalig hotel en eventueel een bedrijfswoning. Verder wil de gemeente dat de historische opzet van het woonhuis met schuur behouden blijft. Om die wens te onderbouwen is een bureautje ingehuurd die dat mooi kan formuleren. Zo gaat dat bij de gemeente. Zo’n bureautje is een dagje gaan kijken en schiet vervolgens, met een dik rapport, helemaal door. Ze troffen zaken aan die vreselijk opgehemeld zijn. Vindt u het ook zo bijzonder wat ze gevonden hebben? Zie hier: gemetselde boogjes boven de ramen; de positie van de centrale gang in de oorspronkelijke woonhuis-indeling; de plek van het rookkanaal; een paar gebinten in de schuur en de oude dakpannen. De gemeente hangt zo’n rapport (ongezien?) aan de verkoopbrochure en nu is het ineens van belang dat de gevels en de plattegrond van het woonhuis blijven en de kolommen in de schuur worden gerespecteerd. Maar er is ook een bouwkundig rapport toegevoegd, dat in detail beschrijft dat het huidige pand nog slechts een bouwval is. Je vindt werkelijk niets meer dat ongeschonden is. Waanzin allemaal: waarom horeca? Is er nog niet voldoende horeca in de buurt? En waarom die oude rommel opknappen? Zonde van het geld. U weet: ik ben meestal niet voor sloop, maar dit….. Wat moet je dan, vraagt u mij? Eigentijds nieuw bouwen van een kleinschalig bedrijfje met verkooppunt en een kopje koffie drinken in een prettige ambiance. Iets moois maken, in de trant van wat er stond. Voorbeelden genoeg. Ook in de buurt. Ik geef er één op mijn site, qua ontwerp én functie (Roesd in Tolbert).