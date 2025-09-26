Column Emile Koopmans, architect te Haren (september 2025)

Nieuws:

Door: Redactie

Adembenemende Schoonheid

Het kon nóg langer. Over wie het langste gebouw heeft ontworpen schreef ik al eens in de column Pikkenparade. Maar het kon nóg langer. En zo dicht bij huis. Langs het wandelpad Holle Drift bij Schipborg staat een compositie van twee gebouwen, een woonhuis en een bijgebouw met garage, kantoor en gastenverblijf. Twee identieke volumes (waarvan eentje op de foto te zien is), evenwijdig aan elkaar, maar iets verschoven. Zo mooi, je blijft ernaar kijken, maar helaas, je kunt er nauwelijks bij……

Het is niet zo erg als de boerderij Schipborg, hemelsbreed vlakbij, ontworpen door H.P. Berlage. Die staat compleet anoniem in zijn eigen bos. Daar ben ik nog nooit geweest. Je gaat niet zomaar een privé bos in om te kijken en om foto’s te maken. Maar op een steenworp afstand is er dus alweer een huis verrezen dat je beter zou willen bekijken. De foto die ik maakte is vanaf het openbare wandelpad; dat is geoorloofd. Maar op de site van de architect (zie de verwijzingen op mijn eigen site) staan meer foto’s die je de adem benemen.

De bouw was geoorloofd als compensatie voor de aanleg van het omliggende landgoed. De woning staat daarom in pas aangelegd bos, dat in de stijl van het vlakbij gelegen Berlage bos, fraai mathematisch is ingeplant. Een luchtfoto laat dat zien. De twee gebouwen zijn zeer ingetogen ontworpen, maximaal uitkijkend op het landschap. Er is getracht voor het programma een dak te realiseren met daaronder gevels met zoveel mogelijk glas. Verder niets. En dan is het knap om bij zóveel vierkante meters de eenvoud in het beeld te handhaven. Dat kan alleen als architect en opdrachtgever vanaf het begin op één lijn zitten en die lijn tot het eind toe bewaken. Dat is hier gebeurd.

Er is niets dat het beeld verstoort. De twee identieke volumes zijn met de hoge zijde evenwijdig aan elkaar geplaatst. Door ze te verschuiven ontstaat een korte binnenstraat waar de gevels gesloten zijn en waar de entrees verrassend ingepast zijn. Een dakopbouw wijkt af van de standaard, maar geeft nou net die afwisseling die het beeld spannend maakt. Deze opdrachtgever heeft als geen ander beseft dat zijn forse nieuwe bouwvolume niet een toevoeging aan het lommerrijke landschap moet zijn, maar juist een bescheiden inpassing. En daarvoor heeft hij een architect uit Brabant gekozen, die heel goed heeft begrepen hoe je in Drenthe moet bouwen.

