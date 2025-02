Commissie Exposities kondigt aan…

Nieuws:

Door: Redactie

Inbreng Verkoop Expositie Vanaf 5 maart

Het lijkt nu echt een traditie te worden: de Inbreng Verkoop Expositie in De Groenenberg in Glimmen. Aan de oproep om kunst in te brengen, is massaal gehoor gegeven.

Dit jaar zijn er meer dan 100 kunstwerken aangeboden door particulieren. De expositie biedt voor elk wat wils. De prijzen van de kunstwerken liggen tussen de 10 en 3.200 euro.

Er zijn ook kunstwerken van grote namen bij, zoals Martin Tissing, Jan Loman en Anton Heyboer. Het goede doel is dit jaar de Zorgboerderij in Midlaren. De 20% courtage is bestemd voor culturele uitjes tijdens de dagbesteding. Vanaf 5 maart tot 26 april 2025 is de Inbreng Verkoop Expositie te bezichtigen in De Groenenberg op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. De opening is op zaterdag 8 maart om 17.00 uur. U bent van harte uitgenodigd!