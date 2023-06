Consument waardeert lokale winkels nog steeds

Nieuws:

Door: Redactie

De waardering voor lokale ondernemers, zoals de kapper, boeken-, fruit- en groentewinkel, in Nederland is enorm, zo ook in de provincie Groningen. Dat blijkt uit onderzoek van RegioBank onder meer dan 1.500 Nederlanders.

48% van de Groningers koopt bij een lokale ondernemer om ervoor te zorgen dat die ondernemer kan blijven bestaan. Ze zijn zelfs om diezelfde reden bereid om meer te betalen voor producten of diensten (44%). Daarnaast missen zij bepaalde lokale ondernemingen in hun woonplaats, zoals de delicatessenzaak (15%) en een winkel met regionale/specialistische producten (13%).

Nederlander ervaart daling in het lokale aanbod

In de optiek van de Nederlander is de afgelopen vijf jaar het winkelaanbod van lokale ondernemers gedaald en is er veel leegstand. 90% vindt het vertrek van lokale ondernemers, zoals winkels en horeca, uit hun woonplaats dan ook betreurenswaardig. 9 op de 10 Nederlanders vinden dat lokale ondernemers een winkelgebied uniek maken. Als het aanbod van lokale ondernemers kleiner wordt, zou meer dan de helft (54%) van de ondervraagden minder graag naar hun stad- of dorpscentrum gaan. Driekwart maakt dan ook meerdere keren per maand gebruik van lokale ondernemingen, 1 op de 10 zelfs dagelijks. Een grote meerderheid (83%) vindt het prettig om een product in het echt te zien en ervaren voordat ze het kopen. Ondertussen daalt het aantal fysieke winkels en telt Nederland sinds dit jaar voor het eerst zelfs meer webshops dan winkels.

Lokale ondernemer zorgt voor onderscheidend vermogen

Ook retailspecialist Hans van Tellingen onderstreept de waarde van lokale ondernemers. “Een binnenstad of een dorpscentrum gedijt het beste met veel en goede lokale ondernemers. Juist die lokale ondernemer bepaalt het onderscheidend vermogen van een winkelgebied en bevredigt de behoefte van de consument aan de lokale fysieke winkel. Alleen deze heeft een echte connectie met het dorp, de stad, de buurt.” Uit het onderzoek blijkt ook dat de respondenten bij de lokale ondernemer meer persoonlijke aandacht ervaren (42%), de kwaliteit van producten en diensten hoger vinden (37%) en meer vertrouwen hebben in hun lokale ondernemer (20%). Dat is volgens Van Tellingen ook logisch: “Zo’n ondernemer heeft liefde voor zijn vak en dus ook voor zijn klanten en de omgeving waarin hij of zij actief is. Goede ondernemers maken van jouw stads- of dorpscentrum een plek die het bezoeken waard is. Zulke ondernemers verdienen alle steun en hulp”.

Persoonlijke en lokale hulp en aandacht

Rein Wispelweij, directeur RegioBank: “Lokale ondernemers zijn ontzettend waardevol. Dat bewijst het feit dat mensen lokaal willen kopen om ondernemers te helpen. Dat zie je ook aan lokale initiatieven om bijvoorbeeld met crowdfunding een buurtsuper open te houden die dreigt te verdwijnen doordat een dorp leegloopt. Bij RegioBank zien we het als onze taak om met onze adviseurs, lokale ondernemers de persoonlijke hulp en aandacht te geven die zij verdienen, zodat zij zich lokaal kunnen vestigen en succesvol kunnen ondernemen. We denken bijvoorbeeld met ze mee of ze beter kunnen huren of kopen en zetten ons in voor meer aandacht voor ondernemerschap in de regio.” Ook stimuleert RegioBank lokale ondernemers zich in te zetten voor de buurt. Zo reikt de bank jaarlijks een cheque uit aan de ‘buurtzaamste ondernemer’ van het jaar. In 2022 was dit Martijn Oosterik, eigenaar van Groentehal Oosterik in Tubbergen. Hij zorgde ervoor dat het centrum van het Overijsselse dorp toegankelijk bleef voor ouderen en doneerde het prijzengeld aan ‘Verjaardagsbox Tubbergen’ om kinderen in armoede een leuke verjaardag te bezorgen. “Naast dat ik de beste kwaliteit wil leveren, vind ik het belangrijk om van lokale betekenis te zijn.”