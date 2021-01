Cultuur: 23ste Dickens Lezing vanaf 7 februari virtueel “Charles Dickens en de Corona-papers”

Door: Redactie

Vanaf zondag 7 februari aanstaande is de 23ste Dickenslezing virtueel bij te wonen. Op die dag zou de 23ste editie in de Harense bibliotheek plaatsvinden, maar de Commissie Letteren heeft dit jaar de lezing van tevoren opgenomen en zendt deze nu vanaf genoemde zondag, 14.30 uur uit via haar website www.geboektinharen.com/film.

Tijdens deze virtuele Dickens Lezing zullen liefhebbers hun favoriete fragmenten uit het enorme Dickens-oeuvre voorlezen. Pim Muda, kleinzoon van de grondlegger van de Harense Dickenscollectie, vertelt over zijn grootvader en diens liefde voor Dickens en leest een fragment uit Oliver Twist voor. Saakje Spoelstra neemt u mee naar het Washington uit het midden van de 19de eeuw en leest fragmenten uit ‘Schetsen uit Amerika’. Eppo van Koldam koos voor ‘In Londen en Parijs’ met op de achtergrond de Franse Revolutie. Hein Bekenkamp vond de vermakelijke jachtpartij uit ‘De Pickwick-club’ en leest daaruit fragmenten. Draaiorgelman Joris ten Have verleent muzikale medewerking met zijn verschillende orgels en orgeltjes.

Willem Hoiting staat voor het filmisch vastleggen en monteren van deze afwisselende lezing. Het Harener Muziektheater Thalia leverde de Victoriaanse kostuums.

Aan het einde van deze Dickens Lezing wordt in de film het traditionele glas Dickensian rumpunch geheven met een toost op de 209de geboortedag van Charles Dickens.

De organisatie van de Dickenslezingen is in handen van de commissie Letteren van de Culturele Raad Haren.

23ste Dickenslezing Haren

Pim Muda e.a. – ‘Charles Dickens en de Corona-papers’

mmv. draaiorgelman Joris ten Have

Vanaf zondag 7 februari, 14.30 uur

Via www.geboektinharen.com/film

U hoeft zich niet aan te melden