Cultuur opsnuiven, kansen verkennen: open dag Clockhuys Haren 18 januari

Door: Redactie

Zaterdag 18 januari van 13:00 – 16:30 is iedereen welkom bij Centrum voor Kunst en Cultuur ’t Clockhuys. Ontdek het pand, doe de speurtocht (en ontvang een prijs). Maak kennis met de docenten beeldende kunst, muziek en theater. Stel je vragen over samenspelen en cursussen, ontdek nieuwe instrumenten of ontdek nieuwe materialen en technieken bij de lokalen beeldende kunst.

Deze middag geeft de gelegenheid om te ontdekken welke cursus bij jou (of je kinderen of kleinkinderen) past. Van ‘Ontdek je instrument’, Popworkshop, Handenarbeid voor kinderen tot aan één van de instrumentale lessen zoals cello, klarinet, drums, dwarsfluit of piano – er is voor iedereen iets te leren en te beleven.

Zaterdag 18 januari

13:00 – 16:30

Centrum voor Kunst en Cultuur ’t Clockhuys