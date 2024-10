Dagblad van het Noorden: Catherine Keyl ‘misleid’ met Harense grond

Door: Redactie

Het Dagblad van het Noorden pakt vandaag uit met een verhaal over tv-persoonlijkheid Catherine Keyl, die door een vermogensbeheerder uit Norg, Geert Schaaij, zou zijn misleid bij de aankoop van een stuk grond in het tussengebied Haren – Groningen langs de A28.

In het stuk wordt uitgelegd dat Schaaij in 2012 een hectare van het groene tussengebied zou hebben aangekocht voor 35.000, wellicht in de overtuiging dat daar ooit gebouwd zal worden. Een klein stukje van zijn hectare, 1000 m2, zou hij door een derde partij aan Keyl hebben laten verkopen voor 50.000 euro. Hij zou Keyl hebben gezegd dat het een kansrijke belegging zou zijn en dat woningbouw aanstaande zou zijn. Na geduldig wachten werd het Keyl duidelijk, dat op deze grond nooit gebouwd zal worden en dat brengt haar ertoe de zaak voor de rechter te brengen. Ze vindt dat ze een kat in de zak heeft gekocht en dat taxaties laten zien dat ‘haar stukje’ niet meer dan 5000 euro waard zou zijn geweest.

Schaaij en Keyl kenden elkaar van ontmoetingen in een tv programma van Harry Mens (Business Class), maar die vriendschappelijke relatie is na het dispuut voorbij. De vermogensbeheerder uit Norg wil het stuk wel terugkopen voor 30.000 euro, maar daarmee gaat Keyl niet akkoord. Overigens betoogt de man uit Norg dat niet hij de grond aan Keyl heeft verkocht maar een andere BV, waarvan het artikel beweert dat de man ook bij die BV was betrokken. De rechter moet beoordelen of de man uit Norg blaam treft.

Context

Het gebied tussen Groningen en Haren wordt ook wel het ’tussengebied’ genoemd, de groene long. Projectontwikkelaars hebben daar reeds in de jaren 90 percelen aangekocht in de hoop dat Haren en Groningen ooit met elkaar verbonden zouden worden door woningbouw. Echter in alle discussies rond de gemeentelijke herindeling werd altijd gestreden voor het groen houden van dit gebied, zodat Haren zijn eigen dorpse karakter zou behouden. De ligging nabij een Natura 2000 gebied (ten oosten van de snelweg) maakt de kans dat er ooit woningbouw komt erg gering. In principe weet iedere Harenaar dat bouwen op deze locatie pas gebeurt als (zoals dat heet) Pasen en Pinksteren op één dag vallen, maar mensen uit andere regio’s weten dat wellicht niet.

