Dat is een meevaller: gratis naar de Hortus tot Kerst

Nieuws:

Zonder betalen naar binnen. Dit is het Kerstcadeau 2024 van de Hortus.

De Hortus Botanicus Haren biedt tot de kerstvakantie gratis toegang voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Ouders met kinderen mogen ook gratis naar binnen. De actie loopt nog tot en met 22 december.

Kim Elants van De Hortus zegt: “Maak gebruik van deze actie en kom lekker even tot rust in de decembermaand tijdens een wandeling in een van onze tuinen.”