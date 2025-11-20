De Biotoop organiseert Sinter-Kerstmarkt op zondag 30 november 2025

Nieuws:

De Biotoop in Haren organiseert op zondag 30 november een Sinter-Kerstmarkt. Van 11:00 tot 17:00 kunnen bezoekers genieten van creatieve, handgemaakte producten, winterse gezelligheid en activiteiten voor jong en oud. De toegang is gratis.

Winterse cadeaus en creatieve makers

De markt biedt een gevarieerd aanbod van originele cadeaus, kunst en duurzame producten. Van de kleurrijke creaties van naaiatelier Makelei, tot natuurfoto’s van Tom van der Kloet, tweedekans kleding, unieke kunst(werken) en het Groningse spel Kwait Nait: er is voor iedereen iets te ontdekken. Tussen het struinen door kun t u lunchen bij Voux, proeven van Syrische hapjes van Huda en genieten van ambachtelijke chocolade van Dhana Chocolate.

Speciaal voor kinderen

Er is volop vermaak voor de jongste bezoekers. Kinderen kunnen:

Marshmallows roosteren boven een vuurtje

Meedoen aan een XXL-memoryspel

Zelf een kerststukje maken

Of op zoek gaan naar échte haaientanden!

De markt vindt plaats in vleugel E, het monumentale voormalig zoölogisch laboratorium. Deze sfeervolle locatie opent speciaal voor deze gelegenheid haar deuren, wat de markt een bijzonder karakter geeft.

Bezoekers kunnen bovendien een kijkje nemen bij twee bijzondere exposities:

De verkooptentoonstelling in Kunstruimte KEL-30 met werk van lokale kunstenaars

De verkoopexpo van kunstenaarscollectief Paper Orchestra

Daarnaast vindt op het terrein ook de workshop-lunch Winterse Wilde Smaken plaats: een unieke culinaire ervaring met wildplukwandeling, winterse lunch en warme drankjes in de sfeervolle Open Kas (aanmelding verplicht).