De ‘dark horse’ die burgemeester werd

Door: Redactie

Roelien Kamminga (1978) schreef haar sollicitatiebrief aan de gemeenteraad met overtuiging, maar zag zichzelf wél als een ‘dark horse’. “Ik gaf mezelf niet veel kans en was zeer verrast dat de keuze op mij viel”, erkent zij. “Want ik heb weliswaar veel politieke en bestuurlijke ervaring in binnen- en buitenland, maar ik was nog nooit burgemeester. En dan nog wel in de zesde gemeente van Nederland. Ik vind het een hele eer en ja, mijn ouders zijn ronduit trots op hun dochter.”

Terug in dorp

Aan het woord is de nieuwe burgemeester sinds 1 juli, Roelien Kamminga. Ze valt in de categorie ‘heel toegankelijk’ en ‘geen kouwe drukte’. Ze was graag bereid om naar Haren te komen voor koffie en een kennismaking met de lokale krant. Ze komt uit een dorp (Zuidbroek), reisde de wereld over (Wenen en Sint Maarten) voor haar werk (verschillende ministeries en de Verenigde Naties) en is inmiddels naar haar geboortedorp teruggekeerd. “Nu ik burgemeester ben zoek ik natuurlijk wel een woning in de gemeente Groningen en Haren hoort zeker bij mijn zoekgebied. Vroeger kwam ik hier al met mijn ouders om te winkelen, ik ken het dorp. Ik vind het hier heel erg mooi.”

Foto: door Niels Knelis