De kale kaasboer: hoe is het nu met Annebart Bolt?

Wie in de jaren 90 al in Haren woonde zal hem herkennen: Annebart Bolt uit Haren. Hij runde in die tijd met groot enthousiasme drankenhandel Gall & Gall aan de Rijksstraatweg 169, waar nu ETOS is gevestigd. Onlangs haalde hij de media omdat hij was toegetreden tot het Gilde des Maîtres Fromagers aux Pays-Bas. Da’s een hele mond vol…met kaas.

Verhalen

“Nadat ik met de winkel was gestopt, heb ik een poos wat anders gedaan”, zegt Annebart uit Haren. “Ik werkte in de bierbranche, maar de detailhandel bleef me toch trekken. Vooral het contact met de consument. Daarom heb ik een paar jaar geleden een winkel in Zuidlaren overgenomen: De Zuivelhoeve. Ik heb er geen dag spijt van gehad. Weet je, ik kon in de wijnhandel altijd het leuke verhaal achter een wijn vertellen en dan had ik de fles eigenlijk al verkocht. In de kaasbranche is het precies zo. Nu weet ik van de meeste kazen de achtergrond en dan gaat het niet direct over de technische bereidingswijze, maar wel over de passie van de kaasmakers of over de streek waar de kaas vandaan komt.”



Kaasmeester

Ook tijdens dit interview komt Bolt op gang. Hij geniet zichtbaar van zijn succes. “Het is zo leuk om mensen te kunnen vertellen welke kaas goed matcht bij hun wijn. Het is handig dat ik die achtergrond van de wijnen heb, het vloeit allemaal samen in mijn winkel.” Inmiddels mag hij zich kaasmeester noemen en hij heeft ook nog steeds zijn wijnbrevet. Dat hij werd gevraagd toe te treden tot het Gilde ‘met die lange naam’ vindt hij een grote eer: “Ik had het niet verwacht.”



Kale

De Zuivelhoeve in Zuidlaren is voor deze Harenaar een plek om gelukkig te zijn en hij merkt dat zijn klanten dat ook zijn (‘ik krijg positieve reacties’). Hem werd ooit gevraagd een tweede zaak in Haren te openen. Bolt: “Ik heb toen geantwoord: ik ga voor 120%. En als ik dat verdeel over twee zaken geef ik ze dus 60%. Da’s niet genoeg. Hier in Zuidlaren voel ik me thuis. Ze noemen we de ‘kale kaasboer’, ’haha. Ik heb geprobeerd hier een ‘omrijwinkel’ van te maken en volgens mij is dat gelukt. Mensen komen van heinde en verre. En ook uit Haren. Daar ben ik trots op.”