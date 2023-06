De Sprank aan de Oude Middelhorst vierde klein feestje

Nieuws:

Door: Redactie

Sprank bestaat 50 jaar. Vorige week was de feestweek van de christelijke

gehandicaptenzorgorganisatie. Betrokkenen van de woning Buitenhorst in Haren vierden het feest

samen op zaterdag 3 juni bij De Postwagen in Tolbert.

De 19 bewoners van de Buitenhorst aan de Oude Middelhorst te Haren hebben genoten van de leuke activiteiten. En ook voor de

familie, vrijwilligers en begeleiders. In Tolbert hebben ze met elkaar genoten van leuke activiteiten

zoals lasergamen, glow in de dark midgetgolf en rijden op een stoere vet-bike. Terug op de woning

aan de Oude Middelhorst, werd de dag feestelijk afgesloten met een patatje.

Op zondag werd er in de kerkdienst van de Ontmoetingskerk ook aandacht gegeven aan de

feestweek van Sprank. Veel bewoners van de Buitenhorst zijn lid van de Ontmoetingskerk. Sprank is

blij dat dit feest ook samen met de kerkelijke gemeente gevierd mocht worden.

Stichting Sprank

Over de organisatie zegt men zelf: “Op ruim 40 locaties biedt Sprank woonbegeleiding en dagbesteding in een christelijke woon- en

leefomgeving. Gedreven door Gods liefde bieden wij zorg en ondersteuning aan mensen met een

verstandelijke beperking. Meer informatie over de begeleiding óf werken bij Sprank:

www.stichtingsprank.nl”