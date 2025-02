De winkel van Jacob bestaat 15 jaar: Opgegroeid achter de toonbank

Door: Redactie

Jacob Alserda’s winkel ‘Jacob’ aan de Meerweg in Haren bestaat 15 jaar. Dameskleding, lingerie, badjassen, maar ook herenondergoed, nachtkleding en sokken. Het is een bijzondere mix die zich niet laat vangen in een paar woorden. Je kunt niets zeggen over het prijssegment, want Jacob verkoopt naast zeer betaalbare ook exclusievere merken. Misschien is dat wel de reden dat Jacob al vijftien jaar een breed publiek trekt.

Ouders

“Ik zie hier over het algemeen een gemengd publiek” zegt Jacob (42). “Ze weten wat ze aan me hebben en zijn enthousiast over de kwaliteit die ik verkoop. Over de sfeer zeggen ze: lekker gewoon en laagdrempelig. Dat past wel bij mij.” Jacob schenkt goede koffie aan zijn stamtafel en vertelt aan de krant hoe het begon. Als kind van zeer ondernemende ouders (textielzaken Trico Smid) groeide hij als het ware achter de toonbank op. Het was dus niet zo vreemd dat hij in hun voetsporen is getreden.

Hoe het verder ging met Jacob leest u in Haren de Krant, die wordt verspreid van 18-25 februari. Mis ‘m niet.