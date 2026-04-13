Dit wordt waarschijnlijk de coalitie in Groningen

Nieuws:

Door: Redactie

Het advies van informateur Ineke van Gent: coalitie PRO, PdvD, CDA, SP en CU. Na gesprekken met alle fracties in de gemeenteraad van Groningen adviseert informateur Ineke van Gent om een coalitie te vormen met PRO, PvdD, CDA, SP en CU. Dit staat in het eindverslag Voorwaarts dat zij vandaag aan de leden van de gemeenteraad heeft aangeboden.

Informateur Ineke van Gent: “Samen hebben deze partijen een stabiele meerderheid in de gemeenteraad. Er is een gezamenlijke kijk op de wereld waarin ze opkomen voor hen die het moeilijk hebben. De partijen willen ook onder moeilijke financiële omstandigheden, verder werken aan een duurzame, sociale en inclusieve toekomst voor Groningen. Er is groot draagvlak om de huidige coalitie als basis voor de nieuwe te behouden. Het CDA brengt daarbij ook meer aandacht, inbreng en invloed voor het maatschappelijk middenveld met zich mee. Ik heb het volste vertrouwen dat met de voorgestelde nieuwe coalitie conform de opdracht is die de raad mij heeft gegeven.”

PRO heeft 13 zetels, PvdD 4 zetels, CDA 3 zetels, SP 3 zetels en CU heeft 2 zetels en daarmee heeft de voorgestelde coalitie een stabiele meerderheid.

Opdracht

De informateur had de opdracht de mogelijkheden te onderzoeken voor een stabiele meerderheidscoalitie die ondanks de moeilijke financiële omstandigheden verder kan werken aan een duurzame, sociale en inclusieve toekomst voor de gemeente Groningen en haar inwoners.

Raadvergadering

Dinsdag 14 april licht Van Gent haar advies toe tijdens de presentatie van haar eindverslag in de vergadering van de gemeenteraad van Groningen.

Het eindverslag met bijlages zijn hier te lezen: https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2026/14-april/20:30