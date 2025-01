Doorfietsroute krijgt ‘binnendoortje’ via Appélbergen

Door: Redactie

Provincie Groningen heeft donderdag de beoogde nieuwe doorfietsroute tussen Haren en Zuidlaren gepresenteerd. Projectleider Jeroen Gaasterland is trots op het resultaat van bijna twee jaar arbeid, maar zegt ook dat er nog veel moet gebeuren voordat de route kan worden aangelegd. Hij doelt vooral op het verwerken van feedback van de bevolking.

Het voorgestelde traject moet nog officieel door Gedeputeerde Staten worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Gaasterland: “En daarna volgen nog de gemeenteraden van Groningen en Tynaarlo.” Desondanks gelooft Gaasterland dat het huidige voorstel een kansrijke optie is, omdat er met veel belanghebbende partijen goed is overlegd. Twee opvallende partijen in dat rijtje zijn ProRail en Staatsbosbeheer. Deze twee zijn geraadpleegd voor de ‘alternatieve route’ (die wij met ‘binnendoortje’ aanduidden) via het bos van Appélbergen. De route loopt namelijk over een perceel van ProRail tussen de Dalweg (Onnen) en de Hoge Hereweg (Glimmen). Staatsbosbeheer was betrokken bij het traject door Appélbergen, dat langs het huidige zandpad loopt. Volgens Gaasterland is het huidige fietspad daar erg slecht en moest daar toch iets aan gebeuren. Hij stelt critici gerust door te stellen dat er echt geen fietssnelweg van 3.00 meter breed door het bos zal gaan, maar wél een verbeterd fietspad. Deze alternatieve route is wat korter dan de officiële Doorfietsroute, maar het nadeel is dat in de wintermaanden de begaanbaarheid niet altijd optimaal is, omdat er niet wordt gestrooid. Tekst gaat verder onder de foto.

Projectleider Jeroen Gaasterland op het vertrekpunt van het beoogde tracée, Jachtlaan te Haren

Het traject (2 opties)

Het is nu tijd om het traject eens te bekijken. De volgens de Provincie meest haalbare Doorfietsroute Zuidlaren-Haren, de voorkeursvariant, sluit aan op de bestaande Doorfietsroute van Groningen naar Haren. Deze route loopt via de Helperzoom, Kerklaan en Jachtlaan.

De Jachtlaan Haren is het startpunt voor deze Doorfietsroute.

Het tracé loopt dan via de Onnerweg, Geertsemaweg en Westerveen naar de kruising Viaductweg/Westerveen.

Op deze kruising heeft de fietser de keuze uit twee routes:

Een recreatieve fietsroute via Appelbergen (Hoge Hereweg). Via de Viaductweg en een gedeelte Dalweg steekt de fietser het spoor over via de spoorbrug. Parallel aan het spoor komt een nieuw fietspad van ongeveer 400 meter. Het fietspad komt op de plek van het huidige rangeerterrein van ProRail.

Een altijd toegankelijke route via de Rijksstraatweg en Zuidlaarderweg. Deze route is goed verlicht en wordt gestrooid en geveegd.

Vanaf de kruising Zuidlaarderweg/Vogelzangsteeg gaat de route verder via de kernen van Noordlaren en Midlaren (Zuidlaarderweg en Groningerstraat).

In Midlaren buigt de route af van de Groningerstraat naar de Esweg.

De kruising met de Borgwallinge/Heerdelaan in Zuidlaren is het eindpunt van de route.



Bij de aanleg van de Doorfietsroute wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de ecologie en de landschappelijke waarden van het gebied. Het streven is om verstoring van deze waarden tot een minimum te beperken. Bomen en andere natuurlijke elementen worden zo veel mogelijk behouden, zodat het karakter van het landschap intact blijft.

Alle informatie is door adviesbureau Sweco gebundeld in het hoofdrapport. Hierin legt de Provincie de aanleiding en het doel van de Doorfietsroute uit, geeft men een toelichting op de landschappelijke waarden, het voorkeurstracé en het vervolg van dit project.

Meer informatie

Lees de publicatie van de Provincie: https://www.provinciegroningen.nl/projecten/doorfietsroute-zuidlaren-haren/?utm_campaign=Nieuwsbrief+Haren+30+januari+2025&utm_medium=email&utm_source=Mailer

Met name de kaart is daar scherper op uw beeldscherm te bekijken.

Kruising Hoge Hereweg en Zuidlaarderweg, waar de twee varianten elkaar weer treffen richting Zuidlaren.