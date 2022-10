Dorpskerk wordt weer even concertzaal: 6 november dubbelconcert

Door: Redactie

Op 6 november om 15.00 uur in de Dorpskerk te Haren vindt een Dubbelconcert plaats

met het Byzantijns Mannenkoor Friesland en het Gronings Kamerkoor Moderato

Cantabile.

Het veelzijdige programma bevat klassieke en moderne werken. De leidraad is echter

muziek met een bijzondere en soms mystieke klank die de luisteraar vervoert naar

andere tijden en plekken. De stukken die de koren ten gehore brengen, zijn gevarieerd:

een Duits motet, het gewijde Stabat Mater, liederen uit de Oosters-Orthodoxe kerk en

volksliederen uit Georgië en Oekranië, een verrassende vertaling van Bach en andere

stukken.

Nana Tchikhinashvili (dirigente en mezzosopraan) is geboren en getogen in Tbilisi,

Georgië, waar zij koordirectie studeerde op het Staats Conservatorium. Haar focus ligt

vooral op de muzikale interpretatie als geheel. Met haar bijzondere eigen stijl van

dirigeren, door koorleden ook wel gekarakteriseerd als ‘zingen met je handen’ in

combinatie met enthousiasme, doorzettingsvermogen en liefde voor muziek, bereikt zij

de klankkleur die de ziel van het muziekstuk blootlegt.

Het Byzantijns Mannenkoor Friesland uit Drachten (BMF) is opgericht in september

2004. Het koor met 22 mannen uit de drie noordelijke provincies zingt a’ capella en staat sinds

2007 onder leiding van dirigente Nana Tchikhinashvili.

Het koor heeft als doel bekendheid te geven aan de Oosters-Orthodoxe kerkmuziek en

vertolkt daarnaast volksliederen uit Oost-Europese landen.

Kenmerkend is de geheel eigen klankkleur van heldere tenoren en diepe basstemmen.

Kamerkoor Moderato Cantabile uit Groningen is in 2001 opgericht door de huidige

dirigente Nana Tchikhinashvili en heeft sindsdien een veelzijdig en kleurrijk repertoire

opgebouwd. De dirigente laat zich bij de keuze van het repertoire leiden door de

schoonheid van de muziek. De kenmerkende klankkleur van Moderato Cantabile wordt

gevormd door een zorgvuldig samenspel van de verschillende stemmen in combinatie

met de eigen manier van articuleren en legt hiermee de ziel van het koorwerk bloot.

Kaarten à € 12,- zijn te verkrijgen via moderatocantabile@gmail.com en bij de ingang van

de kerk.

www.moderatocantabile.nl.

www.bmfdrachten.nl

Foto: Byzantijns Mannenkoor.