Drie ontwerpen voor Raadhuisplein. Er kan worden gekozen.

Door: Redactie

Drie ontwerpen voor het nieuwe Raadhuisplein worden vandaag aan het publiek getoond. In het voormalige gemeentehuis in Haren kunnen ze worden bekeken van 17.00-20.00 uur. Er zijn mensen aanwezig om de plannen toe te lichten.

De gemeenteraad van Groningen heeft het bestemmingsplan eind maart 2021 opnieuw vastgesteld. Het doel van het nieuwe ontwerp is: een groener en gezelliger plein, met mogelijkheden voor activiteiten en dat bovendien goed bestand is tegen de klimaatverandering. De ontwerpen zijn gemaakt door landschapsarchitect LAOS (uit Haren).

Ontwerp 1: Tuin van Haren

Het uitgangspunt voor dit model is het

historische tuindorpkarakter van Haren.

Ook referereert het naar de verdwenen

‘Villa de Bulten’ die ooit op de locatie van

het Raadhuisplein stond.

Een meer recente verwijzing is het

verdwenen groenvak ‘t Bergje’ dat hoorde

bij Intermezzo voordat deze ca. 10 jaar

geleden uitgebreid werd.

Model 2: Boskamer

Het uitgangspunt voor dit model is het

lommerrijke karakter van Haren dat

bepaald wordt door de grote bomen in de

lanen. Ook speelt dit model in op een aantal

actuele klimaatopgaven, zoals het

tegengaan van hittestress en opvangen

van (overtollig) regenwater.



Model 3: Hondsrugplein

Dit model is gebaseerd op de ligging

van Haren op de Hondsrug. Door het

hoogteverschil in het plein expressief

te maken met treden wordt het reliëf

van geopark de Hondsrug zichtbaar en

voelbaar. Ook de beplanting en de overige

inrichtingselementen worden in deze sfeer

ontworpen

Tijdpad:

17 oktober 2023: Varianten voorleggen aan het dorp.

Oktober – december: Uitwerken definitief plan.

Voorjaar 2024: Voorkeursscenario voorleggen aan de raad.

Kijk voor de toelichtingen en plaatjes op: https://gemeente.groningen.nl/raadhuisplein-haren