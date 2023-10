Een jaar cel en 3 ton betalen: Dossier ‘Henk en Marian’ gesloten

Door: Sales

Oud-Harenaars Henk L. en zijn vrouw Marian woonden in 2010 naast de hoogbejaarde mevrouw Rosingh aan de Botanicuslaan in Haren. De oude dame had beginnende dementie en vroeg haar buren af en toe om hulp.

Die helpende hand hebben zij inderdaad geboden, maar met die hand graaide het paar ook veelvuldig in de banktegoeden van de onwetende vrouw. Maar liefst 3 ton hebben zij in de jaren die volgden verduisterd en uitgegeven aan vakanties en een luxe leven. De dame vertrouwde L. omdat zij altijd zaken had gedaan met diens vader die een boekhoudkantoor runde. In 2015 overleed de oude dame. Argwanende buurtgenoten hadden in 2013 al door wat er speelde en hebben de politie gebeld. Het paar werd wegens verduistering van het geld aangehouden en in 2016 voor de rechter gebracht. Daar betoogden ze dat alles te goeder trouw was gebeurd, maar werden veroordeeld tot 1,5 jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk. Nabestaanden namen met die straf geen genoegen en spanden een zaak aan om het verduisterde geld terug te laten vorderen. Onlangs is ook die zaak tot een uitspraak gekomen, waarmee het dossier kan worden gesloten. Het resultaat is dat het Harense paar (nu woonachtig in Zeijen) een jaar de cel in mag en dat de 300.000 door het CJIB wordt uitgekeerd aan de nabestaanden van mevrouw Rosingh.

Lees het hele dossier uitgebreid: https://www.harendekrant.nl/nieuws/harens-echtpaar-moet-staat-286-000-euro-terugbetalen-verduistering-lees-meer/