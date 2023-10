Emoties liepen op in raadszaal: reclamebelasting is twistpunt

Door: Redactie

Woensdagavond stond de voorgenomen reclamebelasting op de agenda in de gemeenteraad, waarbij insprekers hun zegje mochten doen om de raad te beïnvloeden. Het waren vooral ondernemers die van hun spreekrecht gebruikmaakten en hun visie was eensgezind: niet doen.

In de raad tekent zich een voorspelbare verdeling van opinies af: de coalitiepartijen PvdA, GroenLinks, SP, CU en Partij voor de Dieren waren voor invoering van reclamebelasting om verrommeling van de openbare ruimte tegen te gaan. De oppositie is fel tegen. In DvhN wordt Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen geciteerd: “Het is een treitertax”. En Ietje Jacobs-Setz (VVD) zegt dat het college ten onrechte denkt dat ondernemers een eigen flappentap aan de muur hebben hangen.

Namens Ondernemend Haren sprak voorzitter Henk Broekema in. Hij zegt dat ondernemers het zwaar hebben met stijgende kosten en de nasleep van de pandemie, dat je die nu niet moet opzadelen met onzinnige heffingen.

De discussie was nog niet klaar en daarom gaat deze op 8 november verder.

Bron: DvhN