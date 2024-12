Eppo van Koldam: Conservator van Harense historie

Door: Redactie

Het vuistdikke boek “Haren 100+. Meer dan honderd verhalen over Haren, Glimmen, Noordlaren, Onnen en Helpman” mag niet ontbreken in de boekenkast van Harenaars. Auteur is Eppo van Koldam (73), die hiermee definitief zijn reputatie als conservator van de Harense historie vestigde.

Zelf gebruikt Van Koldam die grote woorden liever niet, maar dat hij inmiddels meer dan 200 artikelen en enkele boeken over oud-Haren heeft geschreven mag toch gezien worden als zijn waardevolle bijdrage aan de lokale samenleving. Tel daarbij op zijn werk voor de Harener Historische Commissie (sinds 2001) en voorzitterschap van de historische vereniging Old Go en je komt tot de conclusie dat de titel ‘conservator van de Harense historie’ hem toekomt.

Bundeling

Het recente boek ‘Haren 100+’ is een gezamenlijke uitgave van de Harener Historische Commissie (HHC), Old Go en Eppo van Koldam zelf. Hij zegt: “We wilden iets doen met de 200 artikelen die ik voor Old Go schreef. Er waren wel een paar voorwaarden aan verbonden. Er was ruimte voor maximaal 115 verhalen, dus we moesten keuzes maken. Verder zou ik de verhalen nog eens moeten doornemen om ze te actualiseren.” Het besluit viel vorig jaar en nu is het boek al verschenen: dat is snel.

Het boek is te koop bij de boekhandels en kost 27,50.

Foto: Eppo van Koldam pluist weer documenten uit.

