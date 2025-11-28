Eppo van Koldam kreeg Dickens Award

Door: Redactie

Donderdag heeft Eppo van Koldam de Dickens Award in ontvangst genomen. Dat is een blijk van grote waardering die de Culturele Raad Haren iedere twee jaar toekent aan iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Harense cultuurwereld en identiteit van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren.

In het juryrapport staat onder andere: “Eppo is al meer dan 20 jaar bezig met het ontsluiten en verspreiden van kennis en inzicht bij een scala aan kenmerkende aspecten van Haren in heden en verleden en daar horen ook nadrukkelijk Glimmen, Noordlaren en Onnen bij. Hij bereikt daarmee ook een brede groep inwoners, waaronder jongeren en nieuwe inwoners.”

Over de lange staat van dienst van de voormalige gemeentesecretaris zegt het rapport: “Eppo is sinds september 2002 secretaris/penningmeester van de Harener Historische Commissie (HHC). Met zijn encyclopedische kennis van de Harener geschiedenis was en is hij de spil van deze commissie. Bovendien publiceerde hij in overleg dan wel op verzoek van de HHC deel 16 (Julianapark. Het begin van Tuinstad Haren), deel 18 (200 jaar Gemeentebestuur Haren) en deel 19 (Brand meester! De geschiedenis van de brandweer Haren). Ook bij het Historisch Platform Haren, waarin naast de HHC het bezoekerscentrum Klooster Yesse en de Harense Historische Kring Old Go vertegenwoordigd waren, liet hij zich niet onbetuigd. Tijdens de verschillende Open Monumentendagen (OMD) en Dagen van de Harener Geschiedenis trad hij op als medeorganisator en inleider. Hij stelde bovendien indrukwekkende gidsjes samen voor het deelnemende publiek. Sinds 2019 heeft hij zich ook het bestuurlijk lot van Old Go aangetrokken: hij werd benoemd tot voorzitter van deze kring. Inmiddels gaat de kring door het leven als Harense Historische vereniging Old Go.”

Eppo van Koldam’s verhalen zijn inmiddels gebundeld in een lijvig boek, dat al snel door zijn eerste druk heen was. Haren de Krant noemde hem eerder al eens ‘ de conservator van de Harense historie’ en de jury zegt dat die titel hem beslist toekomt.



Eppo van Koldam karakteristiek, gebogen over archiefstukken.

Foto boven: De uitreiking door rechts Kees Swagerman (Culturele raad Haren) en wethouder Kirsten de Wrede (midden). De foto werd net gemaakt toen de award nog alleen van de achterzijde te zien was.