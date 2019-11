Er is maar één meubelstoffeerderij Luuk Kuipers. Verwarring door ‘andere’ Kuipers.

Nieuws:

Door: Redactie

Meubelstoffeerder en vakman Luuk Kuipers uit Haren krijgt geregeld telefoontjes van mensen die denken dat hij achter een flyercampagne zit van ‘Meubelstoffeerderij Kuipers’ uit Groningen. Deze biedt zijn diensten in de regio aan met grote kortingen. Op de flyer staan logo’s van bekende merken in deze branche vermeld, zoals Artifort en Leolux. Echter: een adres of KvK-gegevens zijn niet te vinden.

Het is goed mogelijk dat het hier gaat om een ambachtsman, maar toch vindt de Harense Luuk Kuipers het een onprettige situatie. De naam ‘Meubelstoffeerderij Kuipers’ is in Groningen namelijk online nergens te vinden. Wie de naam intikt op Google komt bij Luuk Kuipers in Haren terecht. Klanten van ‘die andere Kuipers’ komen met klachten en vragen in Haren terecht.

Navraag via het telefoonnummer dat op de flyers staat afgedrukt levert van ‘Kuipers in Groningen’ een kort antwoord op: “Ik merk nooit dat mensen mij verwarren met een ander”. Even later in het gesprek verbreekt hij de verbinding.

Het is wellicht te kort door de bocht om te veronderstellen, dat het hier gaat om een oplichter, want naar verluidt voert hij wel werkzaamheden uit (stofferen, meubels reinigen). Toch is het vreemd dat in de reclame geen adresgegevens zijn opgenomen. Bij de Kamer van Koophandel is een Meubelstoffeerderij Kuipers niet te vinden.

Wie geen slachtoffer van de verwarring wil worden zou moeten nagaan of men te maken heeft met Luuk Kuipers Meubelstoffering in Haren of met Kuipers Meubelstoffering (zonder adres) in Groningen.