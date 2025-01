Er komt geen tweede druk van felbegeerd boek over Haren

Door: Redactie

Het boek ‘Haren 100+…’ dat in november een bestseller werd in Haren, krijgt toch geen tweede druk. Dat laat auteur Eppo van Koldam weten.

Het is een paradox: de eerste druk van het vuistdikke boek over oud-Haren was in een mum van tijd uitverkocht. Dat had mede te maken met de lage prijs (27,95) in combinatie met de uitbundige uitvoering en vormgeving. Door het succes kwam de vraag op tafel of er een tweede druk moest verschijnen. Eppo van Koldam liet eerder via de Harener Historische Commissie weten dat het financiële risico te groot is om opnieuw 800 boeken te drukken. Die oplage is nodig om de lage prijs te kunnen handhaven.

Onlangs werd nog onderzocht of boekhandel Boomker een aandeel kon nemen in het risico, maar donderdag moest Van Koldam melden dat ook die optie inmiddels niet meer haalbaar is. Geen tweede druk dus. Zij die een exemplaar hebben, mogen van geluk spreken en moesten het maar vaak uitlenen aan andere liefhebbers.