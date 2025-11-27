Erepenning gemeente Groningen voor de heren Wiersma en Poutsma (Hortus Haren)

Nieuws:

Door: Redactie

Wethouder Rik van Niejenhuis reikte donderdag 27 november 2025 de Erepenning van de gemeente Groningen uit aan de heren Douwe Wiersma en Jan Poutsma tijdens hun afscheidsbijeenkomst van de Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH), Kerklaan 34 te Haren. Met het toekennen van de Erepenning drukt het gemeentebestuur zijn waardering uit voor hun jarenlange inzet om de Hortus te behouden.

De heren Wiersma en Poutsma hebben zich meer dan 15 jaar vrijwillig ingezet voor de Hortus. Zowel in de periode dat de RUG eigenaar was en daarna de gemeente Groningen. Diverse keren hebben ze deze waardevolle voorziening met hun toewijding en inzet gered. Tot op de dag van vandaag hebben beide heren samen met alle Vrienden en vrijwilligers vorm gegeven aan de wederopstanding van de Hortus. Het bezoekersaantal stijgt spectaculair, mede door de restauratie van de Chinese Tuin.

De gemeente zegt in een toelichting: “De Hortus is van betekenis voor de identiteit en de trots van Haren. Maar ook de educatieve en recreatieve waarde is groot voor de hele gemeente en de regio. Potentie genoeg: de Hortus Haren kan uitgroeien tot een plek die positieve verandering aanjaagt in een tijd van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Daarnaast biedt de tuin belangrijke economische en toeristische kansen.”

De Erepenning van de gemeente Groningen is sinds de invoering in 1998 nu 55 keer uitgereikt. De afgelopen jaren is de Erepenning toegekend aan Femke Eerland (2025), Anjet Daanje (2025), Wim van de Pol (2024), Café de Wolthoorn (2023), Jurjen van der Meer (2023), Henk Snapper (2022), Pieter Bregman (2022), Niek Verdonk (2021), Jason Dourisseau (2021), Weeva (2021) en Auke de Boer (2021).