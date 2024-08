Ergernissen ‘Oog van Oosterhaar’

Nieuws:

Bewoners van woontoren ‘Oog van Oosterhaar’ aan het Anjerplein zijn (zoals eerder gemeld) kritisch op het maaibeleid, maar ronduit ontevreden over de gemeente als het gaat om andere zaken.

Zoals het looppad rond het gebouw. Voorzitter van de bewonersvereniging is Jeroen Groothuis. Hij zegt dat het onverharde pad in de winter blank staat en slecht begaanbaar is voor ouderen. Nu is de gemeente van plan het pad dan maar te asfalteren, maar dat idee vindt bij de bewoners ook geen genade. Groothuis: “Dit is geheel tegen eigen gemeentebeleid in op het gebied van klimaatadaptatie.” (Tegen verstening, red.).

Volgens Groothuis broeit er wat in zijn wijk en ontstaat er wat spanning op de relatie met de gemeente. Hij is bijvoorbeeld kritisch op het woningbeleid voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. “Die worden allemaal naast elkaar geplaatst, zodat integratie in de wijk met Nederlanders lastig is. Het tolerante Oosterhaar wordt een beetje kribbig want er is geen beleid voor het plaatsen van statushouders.”

Laadpaal

Dan ergert Groothuis zich aan het feit dat zijn woongebouw niet de openbare laadpaal van het plein mag voeden en dat de gemeente nu dure stroom van alders haalt.. “De laadpaal aan het Anjerplein is vaak stuk. Onze tarieven zijn veel gunstiger en het beheer van de laadpaal is dan ook beter geregeld. We kunnen dan voor onze 19 woningen ook een elektrische auto aanschaffen. Maar helaas, wethouder Philip Broeksma houdt dit tegen want burgerparticipatie past hem niet.”

Een reactie van de gemeente op deze kritische opmerkingen volgt wegens vakanties later.