Eric Elbertsen kreeg een opdracht in Nepal: Leer de mensen mediteren

Door: Redactie

Het waren turbulente periodes in zijn leven die Eric Elbertsen (64) uit Glimmen uiteindelijk veel goeds hebben gebracht. Hij was door tegenslag uit balans en hervond die door te mediteren. Hij reisde naar Nepal en gaf Engelse les aan jonge monniken in een klooster. Zelf volgde hij meditatielessen bij lama Zopa Rinpoche. Eric: “Ik zou intreden in het klooster als lekenmonnik en was daartoe bereid.”

Opdracht

Het was 1992. Aan de vooravond van de grote stap had Eric een gesprek met zijn leermeester en dat kreeg een onverwachte wending: “Hij wierp een dobbelsteen en die bepaalde dat ik een andere opdracht van hem kreeg. Lama Zopa Rinpoche zei slechts: ‘Ga terug naar Europa, daar ben je meer van nut dan hier’. Daar kon ik het mee doen en ik vertrok.” Eric keerde verrast terug naar Nederland en werd in Voorburg docent Nederlands, zonder te weten of dit was wat de lama voor ogen had. Toen gebeurde er iets bijzonders.

