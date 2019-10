Ervaar hoe het voelt om te schieten

Nieuws:

Door: Redactie

In 1967 telde de Schuttersvereniging Glimmen (SVG) nog 38 leden, maar dat aantal is nu flink geslonken.

De overgebleven schutters zijn onverminderd enthousiast over hun sport en willen dat graag op andere mensen overbrengen. Wie eens gratis wil meedoen is van harte welkom in Dorpshuis Groenenberg (iedere maandagavond). Daar kan men zelf het wapen ter hand nemen en ervaren hoe dat voelt. Zie: www.schuttersverenigingglimmen.nl of bel met Jan Scholtmeijer: 06-33319506.