Ervaringen van een nieuwe Haren de Krant-bezorger

Haren de Krant heeft op dit moment drie wijken vrij in Haren. Het bezorgen is een gezonde bezigheid: buitenlucht en ook nog een vergoeding ontvangen. Ook voor ouderen is dit een mooie manier om in beweging te blijven. Wie heeft belangstelling? Mail: hein.bloemink@gmail.com

Boaz is onlangs gestart als bezorger in Glimmen. Zijn vader stuurde ons dit verslag. Dank aan Boaz en zijn vader, want waar zouden we als krant zijn zonder bezorgers?

Ervaring van een nieuwe bezorger

“Vorige maand ben ik met Boaz door het mooie Glimmen gereden om hem te begeleiden bij zijn eerste baantje, het bezorgen van HdK. Bij een temperatuur rond het vriespunt met een ijskoude mist langs de statige villa’s en mooie boerderijen. 240 kranten in de fietstas en een uitgeprinte route voor de bezorging in de handschoenen. Op de route niet één bijtende hond tegengekomen. Wel af en toe een hele vervelende brievenbus die of te vol met post zit, of zijn klepje niet wil openen om HdK te ontvangen. Een gevaarlijke route voor een jongen van 13 is het zeker, oversteken op de Zuidlaarderweg in Glimmen ter hoogte van het spoor om de huizen aan de zijde van de golfbaan ook een krant te bezorgen. Er is geen fietspad en de huizen liggen direct aan de weg waar zeer hard gereden wordt, ook in de dichte mist. We zijn steegjes tegen gekomen waar je normaal niet zou komen; Brinkweg, Nieuwe Kampsteeg en de Parallelweg. Boaz was al aan het dromen; “Als ik van krantenjongen ooit miljonair word, koop ik hier ook een huis”. Aan het einde van de rit op de terugweg op de Rijksstraatweg dan eindelijk ter hoogte van de Holsteinslaan de laatste krant bezorgd.”