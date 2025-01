Esther Borstlap treedt terug als directeur van Woonborg

Nieuws:

Door: Redactie

Na een periode van negen jaar neemt Esther Borstlap afscheid als directeur-bestuurder van Woonborg. Gedurende deze tijd heeft zij een cruciale rol gespeeld in het bouwen van een sterke, toekomstbestendige organisatie. Per 1 april 2025 start zij aan een nieuwe uitdaging als bestuurder bij woningcorporatie Domesta in Emmen.

Onder leiding van Esther Borstlap is Woonborg uitgegroeid tot een bloeiende organisatie die zich onderscheidt door haar focus op betaalbaarheid en duurzaamheid. Haar visie en betrokkenheid reikten verder dan de grenzen van Woonborg. Als bestuurslid van Aedes en het Nationaal Programma Groningen heeft zij bijgedragen aan de bredere ontwikkeling van de volkshuisvesting in Nederland.

‘Ik kijk met trots en dankbaarheid terug op mijn tijd bij Woonborg. We hebben als organisatie veel bereikt voor onze huurders: van het realiseren van fijne, duurzame woningen tot het verbeteren van bestaande woningen, waardoor bewoners comfortabeler en energiezuiniger kunnen wonen. Ook ben ik trots op de rol die we hebben gespeeld in het bieden van een thuis aan kwetsbare groepen, zoals statushouders. De stijgende tevredenheid van onze huurders laat zien dat we het verschil hebben kunnen maken. Dit was alleen mogelijk dankzij de betrokkenheid van collega’s en raad van commissarissen, de goede werksfeer en de fijne samenwerking met onze partners. Het was een voorrecht om deel uit te maken van een organisatie met zo’n sterke maatschappelijke focus. Hoewel het niet makkelijk is om afscheid te nemen, kijk ik met veel plezier terug op de afgelopen jaren en zie ik met enthousiasme uit naar de nieuwe uitdagingen bij Domesta.’ aldus Esther Borstlap.

De raad van commissarissen van Woonborg kijkt met waardering terug op de samenwerking met Esther. Emme Groot, voorzitter van de raad van commissarissen, zegt hierover:

“Met Esther aan het roer heeft Woonborg zich als corporatie goed ontwikkeld; efficiënt en toekomstgericht. De maatschappelijke functie van de corporatie stond daarbij centraal, met bijzondere aandacht voor de huurders maar zeker ook voor de verschillende vraagstukken in onze samenleving. In onze relatie waren vertrouwen en plezier de belangrijkste ingrediënten.

Wij gaan op zoek naar een interim-bestuurder die per 1 maart kan starten. Vervolgens richten we ons op het vinden van een vaste opvolger die onze ambities kan voortzetten en verder vormgeven.”