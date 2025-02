Expositie: Open Ateliers Haren in ’t Clockhuys

Nieuws:

Door: Redactie

Van 5 maart tot en met 25 april 2025 exposeren de kunstenaars van Open Ateliers Haren gezamenlijk in ’t Clockhuys te Haren.

Tachtig jaar geleden werd Nederland bevrijd door de geallieerden, wat dit jaar in heel Nederland wordt herdacht en gevierd. Deze expositie is een onderdeel van het parapluproject 80 jaar Vrijheid Groningen: een samenwerkingsverband van musea, onderwijsinstellingen, culturele partijen en erfgoedinstellingen in de provincie Groningen. Meer informatie over de deelnemende kunstenaars en het vrijheidsproject is te vinden op de websites openateliersharen.nl en 80jaarvrijheidgroningen.nl . Openingstijden ‘t Clockhuys: maandag t/m vrijdag van 9:00 – 18:00 uur