Fataal ongeluk 8 maart in Haren: Ramon (20) was méér dan de hardrijder

Nieuws:

Door: Redactie

Een eenzijdig ongeval aan de Rijksstraatweg in Haren kostte op 8 maart twee jonge mensen het leven: Tim van der Vinne (Zuidlaren) en Ramon Smid (Gasselte). De samenleving heeft in zulke situaties de neiging om er snel ‘een passende verklaring’ voor te zoeken en die vervolgens te voorzien van een fluorescerend etiket: ‘Het waren hardrijders, dus zelf verantwoordelijk voor hun dood’. En men gaat over tot de orde van de dag. Wat doet dat met de nabestaanden? Daarover gaat dit verhaal.

Ook de media, waaronder deze krant, plakten etiketten. Zonder boze opzet belichtten ze slechts één kant van het verhaal. Ze hebben in de hectiek van de chaos alleen belangstelling getoond voor de fatale misstap en niet voor de lange aanloop er naartoe. Mascha, de moeder van Ramon, nam boos en verdrietig contact op met de redactie van Haren de Krant om het verhaal over haar zoon te nuanceren. Om hem recht te doen. “Ik moet hem sinds het ongeluk verdedigen tegen vooroordelen en dat doet pijn”, zegt ze. De laatste rit van Ramon was volgens haar het sluitstuk van een intens leven waarin de seinen al jaren op oranje stonden. Ze was iedere dag bezorgd om hem. “Ik rouw dus niet om de hardrijder, die hij óók was. Ik rouw om mijn zoon, die lieve en gevoelige jongen met Asperger. Mijn zoon…die schoenen en een trui voor mij kocht als het koud was en die ik nu moet missen.”

Lees het hele verhaal in Haren de Krant, die tussen 18-21 november wordt verspreid. Gemist? U kunt een exemplaar ophalen bij TinQ, Kerklaan 37, Haren.

U kunt reageren op deze online aankondiging. De redactie zal bij het toelaten van reacties extra opletten of er geen gevoelens bij de nabestaanden worden gekwetst.