Feest bij Bakkerij Haafs: Marjon al 25 jaar in dienst

Door: Redactie

Marjon Nienhuis wordt vandaag, 1 juli, in het zonnetje gezet bij Bakkerij Haafs aan het Anjerplein in Haren. Ze is al 25 jaar in dienst van het bedrijf en van die mijlpaal wordt door de eigenaren en collega’s een feestje gemaakt.

Met luid getoeter kwam Petra Haafs vrijdag om 8.30 uur het plein oprijden, ze had de jubilaris persoonlijk opgehaald van huis. De winkel was versierd en er klonk muziek toen zij ‘haar’ winkel betrad. Met blije gezichten en mooie woorden werd Marjon binnengehaald en ze raakte er zichtbaar door ontroerd. “Knap dat je het al zo lang met ons hebt uitgehouden”, zei Wilfred Haafs terloops. Eén van zijn twee dochters, Amber, die net als haar zus ook in het bedrijf werkt, is 25 jaar en maakte foto’s. Zij weet niet beter of Marjon Nienhuis hoort bij het interieur van de bakkerswinkels.

Marjon Nienhuis-Hoekstra is zelf dochter van een bakker in de stad (Prinsesseweg). En ze is ook nog eens getrouwd met een bakker, die in Ten Boer werkt. Petra Haafs: “Marjon mag je wel hét gezicht van onze winkel aan het Anjerplein noemen, waar ze bedrijfsleidster is. Ze beschouwt het ook een beetje als haar winkel. Ze regelt alles, roosters, aankleding, we zijn heel blij met haar.” Marjon is 48 jaar, maar zegt vaak dat ze tot haar pensioen bij Haafs wil blijven werken. Zoveel loyaliteit kom je zelden tegen. Petra: “Ze heeft alle ups en downs in ons bedrijf meegemaakt en is altijd bij ons gebleven, dat zorgt voor een hechte band.”

En nu we dit allemaal weten, is de ontroering van de jubilaris iets beter te begrijpen. De winkel aan het Anjerplein is niet alleen haar baan, maar ook een anker in haar werkend leven.