Fietsenzaak Glastra voor Haren behouden

Op 1 september zetten Jaap en Ineke Glastra een punt achter hun winkelbestaan en trekken met een camper de wijde wereld in. Het leek erop dat zij geen opvolgers konden vinden en dat daarmee het pand op 1 september leeg zou komen te staan. Dat zal echter niet gebeuren, want er hebben zich opvolgers gemeld. Dat is goed nieuws voor Haren.

We hebben nog niet veel informatie over de opvolgers, behalve dat zij Enzo en Marco heten en uit Groningen komen. Monteur Hayder blijft in de winkel werken.

Op 31 augustus van 13.00-18.00 uur kunnen klanten even afscheid komen nemen van Jaap en Ineke Glastra en kennismaken met de nieuwe eigenaren.