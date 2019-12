Film ‘Liek achter de badde’ wordt 18 december vertoond in Onnen

Nieuws:

Door: Redactie

Op 18 december om 19.30 uur wordt in buurthuis De Tiehof in Onnen de speelfilm Liek achter de Badde vertoond. Het verhaal speelt zich af in Drenthe. Er zijn ook enkele opnamen gemaakt in Haren (Astoria).

Entree: 6,00

Jeugd t/m 14 jaar 3,00

Wie vooraf kaartjes besteld op info@detiehof.nl maakt kans op een DVD van de film.

Voorproefje van het verhaal

Dankzij een rijke, ziekelijke echtgenote wordt Lucas Hospes, een eenvoudige boer uit Westerwolde, herenboer in Eerste Exloërmond. Hij staat op standsverschil. Hij meent dat hij als herenboer alles naar zijn hand kan zetten. Zijn zoon Gerrit mag geen omgang hebben met Mia, de dochter van de boerenknecht. Hij mag het werk van de knecht, zoals de brug voor een schip afdraaien, niet doen. Als hij dat toch een keer doet krijgt de zoon klappen met de leren broeksriem van de boer en wordt verminkt. De zoon haat zijn vader en zet hem op het aardappelland voor schut. Hij wordt geen boer maar gaat naar de HBS in Groningen. Nadat hij zijn vader heeft betrapt op aanranding van de moeder van Mia, besluit hij zijn vader te chanteren.

De boer wordt hoogmoedig, neemt een maîtresse, begint een renstal en leent geld uit. Hij schenkt de gemeente, die het kanaal (de Mond) en wijk wil dempen, een deel van zijn land onder de voorwaarde dat zijn brug (badde) als monument blijft liggen. De boer raakt verstrikt in zijn manier van leven. Hij wordt door zijn maîtresse verlaten. Zijn zoon ontneemt hem alles. De herenboer raakt aan lager wal. Hij is macht en aanzien kwijt. Hij zorgt dat hij een revolver krijgt. Maakt duidelijk dat hij zijn schuldenaren en zoon af wil maken door hun namen op de muur te schrijven en er een streep door te trekken. Zorgt ervoor dat zijn zoon dit te zien krijgt. Schiet zich een kogel door de kop, maar zoon wordt verdacht van moord op zijn vader. Blijkt de laatste boze zet van zijn vader te zijn. Door studie en erfenis wordt Gerrit een man van de wereld, maakt van de renstal een succes. Als dat minder wordt, verkoopt hij alles behalve de boerderij, en gaat een paar jaar op reis. Terug in Nederland begint hij een hennepkwekerij met als doel, er weet te kweken met een hoog THC gehalte, geschikt voor medicinaal gebruik.