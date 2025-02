Flinke opbrengst wijnactie

Nieuws:

Door: Redactie

Makelaar Aimée Staal uit Haren investeert vrije tijd in de Lions Club Groningen-Haren. Dat is een serviceclub waar gelden worden ingezameld voor goede doelen.

Net als voorgaande jaren heeft Aimée zich in december weer ingezet als ‘wijnverkoper’ tijdens de wijnactie, waarvan de opbrengst (maar liefst 6.994,-) is geschonken aan Stichting Leergeld Groningen. Die zet zich in voor kinderen die wegens armoede vaak niet kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De cheque met de opbrengst werd door een vertegenwoordiger van de stichting in dank aangenomen.

foto: Barbara Baijens (links) van Lions Club biedt de cheque aan aan Jeanette van Nieuwkerk van Stichting Leergeld Groningen.