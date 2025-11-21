Frédérique (13) uit Haren: Op avontuur in de filmwereld

Nieuws:

Door: Redactie

Regisseur Mike van Diem (op de foto midden) heeft een filmhit te pakken met ‘Voor de meisjes’. Op 3 oktober sleepte zijn film drie Gouden Kalveren in de wacht en die mag je zien als de Hollandse variant op de Oscars. Frédérique van Baarsen uit Haren speelt één van de ‘meisjes’ in deze kaskraker. Hoe ervaart zij de rollercoaster van het witte doek?



Cool

Je bent 13 jaar en houdt een Gouden Kalf in handen; Je wordt op handen gedragen door regisseurs, grimeurs en kleedsters; Je doet audities en ziet camera’s en filmspots op je gericht; Je leest je naam in landelijke kranten en ziet jezelf levensgroot in de bioscoop. Dat is zo ongeveer de wereld waar dit Harense meisje in terecht is gekomen. De opmaat naar haar succes waren haar deelname aan The Voice kids en Ministars, maar ook de kleine rollen in de musicals Les Misérables en Frozen. Wat een ervaringen in amper drie jaar tijd. In verpletterende eenvoud zegt Frédérique: “Ik vind het allemaal zó cool. Echt: cool. Ik wil later wel actrice worden in film en musical. En als dat niet lukt ga ik bedrijfskunde studeren, want daar kun je alle kanten mee op.”

Het begin

Hoe begon het? Een vriendin van Frédérique had leuke opdrachten gehad doordat ze was ingeschreven bij een castingbureau. De moeder van dat meisje tipte de moeder van Frédérique die toen 11 jaar was: zou dat niet wat voor haar zijn? En dat bleek het geval.

Werelden

Frédérique staat aan haar keukentafel in Haren de lokale pers te woord; onbevangen en in de veilige aanwezigheid van haar ouders, die ook haar fans en chauffeurs zijn. Dat laatste is niet onbelangrijk, want Frédérique pendelt momenteel tussen twee werelden die elkaars tegenpool zijn: film/musical in het Westen en thuis in Haren. Met die werelden gaat zij zelfbewust en verstandig om: ze houdt ze namelijk strikt gescheiden. Frédérique: “Ik heb vriendinnen uit de musical-wereld en ik heb vriendinnen in Haren. Ze kennen elkaar niet. In Haren weet bijna niemand dat ik ook in films en musicals heb gespeeld. Ik praat er hier maar weinig over.” Onlangs hebben haar ouders van haar nog een liefdevolle reprimande gehad omdat zij onverwacht in haar klas (op de Nicolaasschool) overvallen werd door het nieuws dat ze mee mocht doen met Ministars. “Dat vond ik vreselijk”, zegt Frédérique.

IC

Ze herinnert zich nog hoe ze werd gebeld toen ze mocht meedoen aan ‘Voor de meisjes’”: “Eigenlijk hoopte ik dat ik het niet zou worden want ik durfde niet in een vliegtuig. De opnames zijn gemaakt in Oostenrijk, dus heb ik het tóch maar gedaan.” Voor die film zijn scènes opgenomen in een ziekenhuis en daar hebben ze in een leegstaande winkel een IC-afdeling nagebouwd, waar echte artsen adviseerden hoe de scènes geloofwaardig gedaan konden worden.



Evenwicht

Twee werelden dus, maar Haren is nog steeds haar echte thuis. Op de middelbare school doet ze haar best en op het hockeyveld in Haren slaat ze haar balletje. Met dansen bij Etudes moest ze stoppen omdat de agenda te vol werd. En zo houdt Frédérique haar twee werelden in evenwicht.

‘Voor de meisjes’ gaat over twee bevriende stellen die samen vakantie vieren in de Alpen. Wanneer hun dochters betrokken raken bij een ernstig ongeluk, worden de ouders geconfronteerd met een onmogelijke keuze