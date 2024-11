Nieuws:

Door: Redactie

In het najaar zou de gemeente ideeën en conclusies delen over de toekomst van de Hortus en Biotoop. Dat moment is uitgesteld tot begin 2025.

In een bericht stelt de gemeente dat er vanuit de bevolking veel ideeën zijn ontvangen, onder andere na een bijeenkomst in juli waar 200 mensen op af kwamen. De verwerking van alle ideeën en het aanvullend onderzoek vragen meer tijd.