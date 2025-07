Gemeente vraagt opnieuw vergunning voor het kappen van 18 bomen en aangepast bouwplan op het Haderaplein (met update)

Door: Redactie

Let op, dit artikel hebben we uitgebreid, zie onderaan. Op 18 juli heeft de gemeente Groningen een hernieuwde aanvraag gedaan voor de kap van 18 bomen aan het Haderaplein in Haren. De bomen moeten wijken voor de bouw van winkels en appartementen op het Haderaplein en Raadhuisplein. Dat project loopt al jaren en blijft twistappel.

Het is in het belang van de gemeente, Ondernemend Haren en de ontwikkeling van het dorpshart dat er wat gebeurt, omdat het plein op dit moment door veel mensen wordt gezien als onaangenaam. Bovendien moet de gemeente nog wat geld terugverdienen van de bouw van het gemeentehuis Haren in 2011. Ontwikkelaar Explorius staat in de startblokken, maar doordat de bouwhoogte wordt overschreden moest een uitzondering op het geldende bestemmingsplan worden aangevraagd. De gemeente zit in haar maag met de kap van 18 bomen, want het staat haaks op haar groenbeleid. Echter wethouder Rik van Niejenhuis heeft aangegeven dat voor adequate vervangende aanplant zal worden gezorgd.

Deze argumenten vinden geen genade bij enkele bezwaarden, aangevoerd door de ondernemers Henk van Klooster (Havanka Vastgoed) en Jochem de Josselin de Jong. Die vinden het bouwplan te pompeus, te hoog en bovendien vinden zij dat er geen Aldi moet komen, die ook nog eens 80 parkeerplaatsen aan openbaar gebruik zou onttrekken. Los hiervan wordt ook de kap van 18 bomen door veel mensen niet gewaardeerd, zo bleek in de petitie van de genoemde ondernemers, die meer dan duizend keer werd getekend.

Terug naar de bomen. In april 2025 liet de gemeente weten de eerste aanvraag voor de kap in te trekken. In een brief aan bezwaarden zei men toen dat een nieuwe aanvraag werd voorbereid, tegelijk met de aanvraag voor het bouwplan van ontwikkelaar Explorius. Dat laatste is nodig omdat de bouwhoogte afwijkt van het geldende bestemmingsplan.

Lees de aanvraag: Aanvraag bomenkap 18 juli

Op deze publicatie kan nog niet worden gereageerd. De gemeente zegt: “De gemeente heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op 14-07-2025. Waarschijnlijk neemt de gemeente binnen 8 weken na datum ontvangst een besluit. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.”

Update 22 juli 15.45 uur: Naar wij vernemen heeft de gemeente ook een aankondiging gedaan van het aangepaste bouwplan, dat hoger wordt dan toegestaan in het bestemmingsplan.

Dat betekent dat ook hier een vergunning is aangevraagd, maar dat pas bij het definitief worden daarvan een zienswijze kan worden ingediend.

Lees de aanvraag voor het bouwplan: Aanvraag bouwplan