Update: het rommelt nog steeds rond bouwplan Raadhuisplein

Na tien jaar leek in 2024 de strijd rond het bouwplan Raadhuisplein wel zo’n beetje afgelopen. Na hevig verzet uit de omgeving werden plannen herzien, aangepast en op last van de Raad van State opnieuw aangepast. Het resultaat is nu een bouwplan met ruimte voor appartementen, enkele winkels en horeca. Maar ook voor een Aldi met ruim 80 eigen parkeerplaatsen achter een slagboom. Voor dit plan, dat de gemeente nu wil doorzetten, moeten enkele tientallen bomen worden gekapt. Nog steeds rommelt het echter en zijn er in 2024 toch weer nieuwe bezwaarden ten strijde getrokken tegen de ontwerpen: Jochem de Josselin de Jong en Henk van Klooster.

Voor- en tegenstanders

Het plan van ontwikkelaar Explorius is klaar en de gemeente wil eraan meewerken. Logisch, want men kan eindelijk een rekening sturen voor de aankoop van de grond. Maar ook wil men nu eindelijk eens invulling geven aan die ‘grote leegte’ op dit plein. Parallel hieraan is zelfs al gewerkt aan een plan voor de aankleding waar groen en schaduw de codewoorden zijn. Toch is het nog geen gelopen race. Henk van Klooster (vastgoedeigenaar in het centrum) en Jochem de Josselin de Jong (The Gym) vinden het plan ronduit slecht en hebben zich in 2024 gemeld aan het front.

In de kern komt hun kritiek neer op twee punten:

-ze vinden het plan veel te groot en hoog (ruim 17 meter)

-ze vinden dat je geen 80 parkeerplaatsen in handen moet geven van een particulier bedrijf (Aldi)



Politiek wakker maken

In een petitie noteerden De Josselin de Jong en Van Klooster ruim 1300 adhesiebetuigingen. Deze weken zijn enkele raadsleden bij de mannen op de koffie geweest en volgens Jochem de Josselin de Jong zijn die ‘geschrokken van het verhaal’. Volgens hem waren raadsleden niet van details op de hoogte, waaronder het feit dat de gemeente de aanvraag voor de kap van 14 bomen weer heeft ingetrokken om het later in een aangepaste vorm opnieuw te proberen. Via de gemeenteraad proberen zij het bouwplan Raadhuisplein nu hoger op de politieke agenda te krijgen,voordat het te laat is. Van Klooster zegt: “Dit project is blijvend, dus het moet gewoon goed.” De twee energieke bezwaarden vinden dat de Aldi niet in het dorpshart thuishoort maar aan de rand van Haren, bij het Transferium bij de A28 bijvoorbeeld. Dat er op het Raadhuisplein iets moet worden gebouwd vinden ze op zich geen probleem. Maar niet zo.

Wat zegt de ontwikkelaar?

Ontwikkelaar Explorius houdt het hoofd koel. Eerder liet Sjoerd Dijs ons al weten de ontwikkelingen rustig en met vertrouwen af te wachten. Hij heeft er begrip voor dat mensen iets vinden van de overschrijding van de bouwhoogte met enkele tientallen centimeters. In een reactie aan Dagblad van het Noorden zegt hij zelfs te verwachten dat bezwaarden opnieuw tot aan de Raad van State zullen gaan om hun gelijk te halen. Op de website van Explorius staat het project in Haren met een aangepaste planning beschreven: “Het nieuwe gebouw met commerciële ruimtes op de begane grond en woningen op de verdiepingen sluit aan bij de verschillende sferen en kenmerken van het omliggend gebied. Zo heeft het oostelijk gelegen Haderaplein een meer groene en ontspannen sfeer, het Raadhuisplein wordt gekenmerkt door de dorpse reuring van het Harense centrum. Het nieuwe gebouw vormt een verbindende schakel. Midden in Haren realiseren wij 25 appartementen: dorps-stedelijk wonen met alle voorzieningen binnen handbereik!” Er staan appartementen gepland, een supermarkt en enkele winkelunits aan de pleinzijde. Het is een project met een lange adem en de planning is daarop al wat aangepast. Was eerst de oplevering in 2028 voorzien, nu is dat al 2029. Q1 2026 start verkoop Q3 2026 vergunningsfase Q1 2027 start bouw Q2 2029 oplevering.

Ondernemers

Centrummanager Daphne de Haan (tevens Ondernemend Haren) geeft het plan het voordeel van de twijfel. Zij zegt dat er altijd verbeterpunten zijn te bedenken, maar dat er nu eigenlijk iets moet gebeuren in het belang van het winkelhart.

Hieronder impressies van het bouwplan en van de ‘aankleding’ van het plein.

Achterzijde, Hortuslaan supermarkt Aldi. Onderaan de plaats waar de Aldi-parkeerplaatsen komen.

Bomen die moeten wijken, die de gemeente overigens gaat compenseren

Sfeer van het plein in wording (nog niet definitief)