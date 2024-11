Gemeente zoekt woningbouwlocaties in Glimmen

Nieuws:

Door: Redactie

Op dinsdag 10 december is er een werksessie over mogelijke woningbouwlocaties in Glimmen. Inwoners zijn welkom in De Groenenberg, Markeweg 17 in Glimmen van 19:30 tot 21:30 uur. De gemeente presenteert de bestaande ruimtelijke en beleidskaders waarbinnen woningbouw mogelijk is. In groepjes en aan de hand van luchtfoto’s inventariseert men met de aanwezigen samen mogelijke locaties voor woningbouw.

De kersverse coöperatie GlimmenZorgt heeft via een enquête onder dorpsbewoners al informatie over de woonbehoefte in het dorp opgehaald. Daarnaast is er een dorpsvisie Glimmen (2018 – 2043) opgesteld. Het projectteam van de gemeente Groningen gaat verder in gesprek over de woonbehoefte, zodat de woningbouw past bij de schaal en uitstraling van het dorp.