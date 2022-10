Gesprek op het bankje bij de Dorpskerk: Marco Gaasbeek, wijkagent in Haren

Door: Redactie

Gesprek op het bankje bij de Dorpskerk

Deze maand: Marco Gaasbeek (59), wijkagent in Haren

Hallo Marco, kom even gezellig op het bankje zitten. Als jij mijn kleinzoon van 10 jaar zou willen aanbevelen om politieagent te worden, wat zou je hem dan zeggen?

Antwoord: “Oh dat is veel te jong. Laat hem eerst kind zijn. Als hij het over tien jaar vraagt zal ik zeggen dat het heel mooi werk is om te staan voor rechtvaardigheid. Dat lukt de politie nog aardig goed, als je het vergelijkt met Parijs, waar agenten niet meer in de banlieus kunnen komen. Het is ook een vrij beroep, nooit eentonig.”

Heb je soms begrip voor iemand die van mishandeling wordt verdacht?

Antwoord: “Mishandeling is gewoon verboden, dus ik heb er geen begrip voor. Als je het hebt over noodweer, dan kan ik me er wel iets bij voorstellen. Ik heb zelf in mijn werk ooit zo’n situatie meegemaakt. Toen was het voor mij een kwestie van overleven. Als ik een verdachte hoor zeggen dat hij buiten zinnen was door emotie en is gaan slaan, dan noteer ik het en mag de rechter beoordelen of het noodweer was.”

Van welke muziek word jij ontspannen?

Antwoord: “Sinds de jaren 70 ben ik fan van Supertramp. Zulke prachtige nummers, met allerlei muziekstijlen, zoals symfonische rock en jazz. Een nummer als Fool’s Overture, met de stem van Churchill erin en die zware baspartij, dat is toch geweldig?”

Weet jij wat een multitool is?

Antwoord: “Ik denk een apparaat met een schroevendraaier, vijl, mes….alles ineen. Klopt dat?” (Redactie: nee, het is een apparaat waarmee je haaks kunt zagen en slijpen).

Mark Rutte belt jou. Hij vraagt om een advies. Wat zeg je hem? Antwoord: “Ik zou hem niet bestoken met negatieve kritiek, maar juist zeggen dat ik blij ben dat politici zich inzetten voor het land. Je zult het maar te doen krijgen, altijd kritiek. Ik neem mijn petje voor ze af. En ik zou hem ook zeggen dat schaalvergroting niet altijd goed is voor de sociale cohesie.”

Dank je Marco, leuk om een stukje van de mens achter de wijkagent te leren kennen. Tot ziens.

foto: Door Yvonne Flikkema-Arents