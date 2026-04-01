Haren vanuit de lucht (jaren 60)

De tijd draait door, het dorp verandert en wij zijn passanten. We troffen in ons archief deze luchtfoto aan uit de jaren 60.

Het dateren ‘ jaren 60’ doen we aan de hand van een paar aanwijzingen. Het oude gemeentehuis op de hoek van de Meerweg staat er nog. Dat werd in 1975 vervangen door De Brinken. De Vondellaan (onder) ligt er al, maar de villa op de bult waar nu Intermezzo staat is nog niet afgebroken en het Raadhuisplein met nieuw gemeentehuis waren er nog niet. Op die plaatse zien we weilandjes tot aan de Hortuslaan. Op de plek van die weilandjes is nu het Haderaplein en de parkeergarage. Dan zien we op de plek van de huidige Brinkhorst een smal weggetje, dat De Schakel werd genoemd. Daar staat zelfs nog een huisje, dat wij niet kunnen duiden. Helemaal linksonder zien we nog net de driesprong Molenweg-Botanicuslaan.

