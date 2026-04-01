woensdag 01 april 2026

Ietje Jacobs-Setz koninklijk onderscheiden bij afscheid van de gemeenteraad

Door: Redactie

Burgemeester Roelien Kamminga van de gemeente Groningen nam dinsdagavond ruim de tijd om raadslid en fractievoorzitter voor de VVD Ietje Jacobs-Setz uit te zwaaien. Daarbij had ze nog een oranje verrassing achter de hand.

In haar toespraak prees de burgemeester de klare taal van volksvertegenwoordiger Jacobs-Setz, die volgens haar ‘hard op de inhoud en zacht op de relatie’ was. Ietje Jacobs-Setz is sinds 2014 raadslid geweest in de gemeente Haren (tot 2019) en daarna ging zij verder als fractievoorzitter in de raad van Groningen (tot 2026). De burgemeester memoreerde dat Jacobs-Setz in de Harense raad soms een nieuw en pittig geluid liet horen en dat zij zich altijd grondig vastbeet in haar dossiers. Wat de burgemeester is opgevallen de laatste tijd is dat Jacobs-Setz nog steeds Harens was. De burgemeester zei: “Als je aan Haren kwam, kwam je aan Ietje.”

Aan het slot van haar verhaal kwam de burgemeester met de verrassende mededeling dat het de Koning had behaagd….Ietje Jacobs-Setz is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Die onderscheiding wordt toegekend aan mensen die zich op lokale schaal zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

In haar dankwoord zei Ietje Jacobs-Setz dat ‘de ideale Groningse samenleving’ niet bestaat. Wel voor ieder individu misschien, maar niet voor alle Groningers samen. Verder riep zij haar toehoorders op ‘lief te zijn voor elkaar’ en uit te gaan van elkaars intentie om het beste te doen voor de Groningers.

Foto’s: Screenshots online raadsvergadering

5 reacties

InwonerVanHaren zegt:

Wat een vreemde 1 april grap, of was dit wel serieus? Dit is gewoon 12 jaar je werk doen. Dat is totaal niet bijzonder of lintje waardig.

Cees Bosman zegt:

Volgens mij krijgt ieder raadslid in Nederland na 12,5 jaar raadslid te zijn geweest automatisch een Koninklijke onderscheiding. Dat staat los van zijn of haar verdienste voor de samenleving. Dat heeft de politiek zo voor zichzelf geregeld.

Bootleg zegt:

@inwonervanharen helemaal correct. En helaas ook koninklijke onderscheidingen zijn onderhevig aan inflatie blijkt maar weer eens

Antoine zegt:

Dat mag je er best van vinden, Inwoner, maar de regels zijn als volgt: https://www.lintjes.nl/ridders/politieke-ambtsdragers

prat zegt:

Tja zoals wij kunnen lezen is de Inwoner van Haren niet de meest slimme. Antwoord is een verdiende onderscheiding voor een politica die Haren heeft vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Lie3ver zij dan de Inwoner.

