Slecht fietspad en onveilige rotonde worden aangepakt

Door: Redactie

Het fietspad op het traject Haren-Glimmen is slecht, dat weten alle fietsers. Waar mogelijk repareert de gemeente de ergste scheuren en bobbels, maar het blijft in de ogen van veel mensen een slechte route. Er is goed nieuws. Aan het eind van dit jaar ligt er weer een goed fietspad.

Eerder had de gemeente al aangegeven dat het traject eind 2026 zou zijn hersteld, maar omdat er nog geen aanwijzingen waren dat dit stond gepland heeft Haren de Krant navraag gedaan bij woordvoerder Natascha van ’t Hooft. Die heeft goed nieuws. Volgens de woordvoerder staat het traject nog steeds op de planning, inclusief de werkzaamheden aan riolering. Zoals bekend wilde men het herstel van het fietspad laten samenvallen met de werkzaamheden aan de riolering. Dat laatste is een complex project, want er zijn vele tientallen huisadressen met uitritten bij betrokken.

Rotonde ook

Nog een goed nieuwtje is dat bij dit project ook de rotonde Emmalaan/Rijksstraatweg (foto) wordt betrokken. Deze plek werd enkele jaren geleden door lezers van Haren de Krant uitgeroepen tot het ‘gevaarlijkste punt’ voor fietsers. Ook deze passage wordt dus comfortabeler en naar wij hopen veiliger gemaakt.

Eind 2026 is er dus licht aan het eind van de denkbeeldige tunnel.