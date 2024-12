Gesprek op het bankje – Deze maand Hendrik Hammenga (56), directieassistent Serviceappartementen Maarwold

Door: Redactie

Hallo Hendrik, jij ondertekent je e-mails altijd met ‘een zonnige groet’. Waarom?

Antwoord: “Dat komt voort uit mijn positieve instelling en hoort bij mij. Ik las het zinnetje ooit eens in een gedicht en vond dat zo mooi. Toch heb ik natuurlijk ook weleens minder positieve dagen hoor, maar dan zet ik een masker op, zodat mensen het meestal niet merken.”

Is het niet logisch dat kinderen hun ouders onderdak bieden wanneer die zorg nodig hebben? Antwoord: “Dat hoort niet meer bij onze cultuur en ik denk dat ouderen ook niet bij hun kinderen in huis zouden willen wonen. Als een kind volwassen is gaat ieder zijns weegs. Ik zou wel willen dat kinderen meer tijd aan mantelzorg zouden besteden.”

Geloof jij in waarzeggers? Antwoord: “Ik word daar lacherig van. Het is bedrog. Het is wel triest dat mensen in hun wanhoop, bijvoorbeeld na een vermissing, naar zulke mensen gaan. Maar er is daardoor nog nooit een zaak opgelost.”

Als je opnieuw een beroep zou kiezen, welk beroep zou dat zijn? Antwoord: “Dan zou ik de horeca ingaan. Met mijn vrouw, die kok is, een restaurant beginnen met als naam ‘Het geheim van Geluk”. Ik wil mensen entertainen met lekker eten. Maar ik ben ook heel tevreden met mijn huidige beroep, hoor.”

Welke jeugdzonde wil je opbiechten? Antwoord: “Stiekem roken en daarover liegen tegen mijn ouders. Die wisten het allang, dus op een dag bood mijn moeder me een sigaret aan. Ik zei: ‘Ik rook niet’. Nou, toen viel ik door de mand, haha. En ik heb als Brugklasser ooit batterijen voor mijn walkman gepikt in een winkel in Selwerd, omdat mijn zakgeld op was. Thuis kreeg ik spijt en ik heb ze teruggebracht. Ik kwam er met een vermanend woord van de winkelier vanaf.”

Wat moet ik doen om jou boos te maken? Antwoord: “Met onrecht. Of als je mijn vertrouwen beschaamt. Dan kan ik boos worden, maar dat is dan wel ‘functioneel boos’. Want als je me vraagt waar ik van binnen écht boos van zou worden….eigenlijk van niets.”

Welk liedje zet jij in je auto harder? Antwoord: “Dancing Queen van Abba. Vroeger was dat foute muziek, maar het zit zo geniaal in elkaar. Echt prachtig, net als Mexico van de Les Humphries Singers. Dan ben ik weer helemaal terug in Discotheek Skopje in Harkstede.”

Dank je Hendrik, de groeten aan onze lezers in Maarwold.

Foto: Yvonne Flikkema-Arents