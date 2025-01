Gesprek op het bankje…deze maand met Hillegonda de Vries (61), Gebiedsteam Haren van de gemeente

Door: Redactie

Gesprek op het bankje

Deze maand: Hillegonda de Vries (61), secretaris van Gebiedsteam Haren van de gemeente.

Hallo Hillegonda, Is er volgens jou een grens aan de vrijheid van meningsuiting? Antwoord: “In theorie is er helemaal geen grens aan, maar in de praktijk bepaalt iedereen zijn persoonlijke grens. Als ambtenaar heb ik misschien wel een andere grens dan als privé persoon. Ik moet ineens denken aan de dichter Phil Bosmans, die schreef: ‘Als je niks aardig te zeggen hebt, zeg het dan niet.’ Die heb ik altijd onthouden.”

Op welk plekje op aarde zou jij het wel een maand uithouden zonder internet? Antwoord: “Overal zou ik zonder internet gelukkig kunnen zijn. Maar als het dan ook nog aan zee mag zijn. Ik kom uit een familie van scheepvaart, ik woon op het water. Water stroomt, water geeft energie en brengt de wereld in beweging. Om die redenen zou ik die maand aan zee willen doorbrengen, het liefst met mooi weer.”

Hoe zou jij je ouderlijk huis omschrijven? Antwoord: “Een heel warm nest, waar we ondanks het geloof erg vrij werden opgevoed. Aan mijn vader zat helaas een donkere kant: alcoholgebruik. Maar desondanks heeft hij mij zoveel aandacht en liefde gegeven, dat hij nog steeds mijn grote voorbeeld is. Ik heb het hem vergeven.”

Heb je de laatste jaren gehuild? Antwoord: “Heel vaak, soms al bij een triest verhaal of een film. Je hebt ook het echte huilen om verdriet, achter die tranen zitten veel diepere emoties. Ik heb niet gehuild toen mijn ouders overleden, want ik weet dat de dood bij het leven hoort. Ik heb wel gehuild toen ik van mijn dochter hoorde wat mijn scheiding bij haar heeft teweeggebracht toen ze nog klein was. In die tranen zat ook schuldgevoel.”

Ik geef je het 06-nummer van Donald Trump. Je mag 1 minuut met hem praten. Wat ga je bespreken? Antwoord: “Ik hoef hem niet te spreken. Iets waar je geen invloed op hebt, kan ik goed loslaten. Als ik wél invloed op hem zou hebben zou ik zeggen: houd oog voor de sociale aspecten van mensen.”

Wanneer is liegen toegestaan? Of nooit? Antwoord: “Een harde leugen mag niet, maar als je eens iets verzwijgt of niet echt je eigen mening geeft, is dat wel toegestaan, vind ik. Denk maar aan Phil Bosmans, in die eerdere vraag.”

Heb jij wel eens drugs gebruikt en zo ja, hoe was dat? Antwoord: “Ja, met een vriendinnetje uit Zwaagwesteinde heb ik een keer hasj gerookt toen ik 16 jaar was. Ik ben totaal van het padje geraakt en werd ziek. Dat is maar goed ook, want daardoor heb ik later iedere verleiding tot druggebruik gemakkelijk kunnen weerstaan.”

Dank je Hillegonda, de groeten aan het Gebiedsteam.

Door Yvonne Flikkema-Arents