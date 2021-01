Gesprek op het bankje: Hans Wolthuis (meester Hans)

Door: Redactie

Gesprek op het bankje

Deze maand: Hans Wolthuis (50), gymleraar basisscholen (‘meester Hans’)

en docent ALO.

foto: Door Yvonne Flikkema

Hallo Hans, dat is lang geleden, zeg. Ga even zitten. Zijn lichaam en geest één? Hoe zit dat dan? Antwoord: “Ik geloof in ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. En ik heb zelf ondervonden hoe die interactie werkt. Ik had eens een moeilijke periode, waar mijn lichaam duidelijk op reageerde. En ik heb in mijn hoofd toen de knop moeten omzetten om de problemen te pareren, zodat het weer snel beter ging met zowel lichaam als geest.”

Wat is de essentie van jouw bestaan? Antwoord: “Ik wil graag doorgeefluik zijn van goede dingen, vooral voor mijn eigen twee zonen. Maar ook voor de kinderen aan wie ik les geef. Wat dat goede vooral is? Ik denk: leren positief in het leven te staan.”

Welk muzieknummer zou ik even moeten luisteren vanavond? Antwoord: “Haha, ik vind bijna alle muziekstijlen mooi, maar als ik twee nummers mag noemen: ‘Tennessee Whisky’ van Chris Stapleton en ‘Into the mystic’ van Van Morrison. Het gekke is dat ik van blues vaak juist heel vrolijk word (glimlach)”

Laat jij je vaccineren tegen Corona? Antwoord: “Natuurlijk. Ik stel mijn eigen lichaam niet boven het grote algemeen belang. Maar ik moet ook zeggen dat ik vertrouwen heb in het vaccin. Als dat niet zo was, stond ik er misschien heel anders in.”



Alles weten maakt niet gelukkig, klopt dat volgens jou? Weten we teveel door de nieuwe media? Antwoord: “De stelling klopt, maar ik vind niet dat we teveel weten. Ik ben zelf ook heel nieuwsgierig, maar kies mijn nieuwsbronnen, waaronder BBC en NOS, zorgvuldig.”

Als jij ooit wilsonbekwaam bent, wie moet dan beslissen over jouw medische behandeling? Antwoord: “Ik wil 95 jaar worden en dan zijn mijn kinderen in de zestig. Die mogen dan de beslissingen nemen. Maar ik ben niet zo’n type om daar nu al veel over na te denken. Ik weet ook nog niet in welke situaties ik wel of niet verder zou willen leven.”

Om wie moet je wel eens lachen en waarom? Antwoord: “Haha, misschien vind je me een ouwe vent als ik zeg: Jiskefet, Crediteuren-Debiteuren en strips van Hein de Kort. Ik hou vooral van humor zonder opgestoken vingertje, zonder diepe boodschappen. Daarom vind ik Youp nu wel wat achterhaald.”

Dank je Hans, prettige dag verder.